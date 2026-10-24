Community West Bancshares Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Community West Bancshares Registered hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 USD, nach 0,570 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Community West Bancshares Registered im vergangenen Quartal 72,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Community West Bancshares Registered 49,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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