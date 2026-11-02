ComNav Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.11.26 06:35 Uhr

ComNav Technology hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ComNav Technology 64,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net