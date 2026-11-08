Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Registered hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 113,86 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 149,42 ARS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 2.960,63 Milliarden ARS gegenüber 2.297,98 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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