COMPANY TALK/Hannover-Rück-CFO: Suez-Blockade wohl kein Großschaden für uns

Die tagelange Blockade des Suez-Kanals durch das Containerschiff "Ever Given" wird voraussichtlich keine großen Auswirkungen auf den Rückversicherungskonzern Hannover Rück haben. "Wir gehen davon aus, dass das kein Großschaden für uns ist", sagte Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals. Die Hannover Rück definiert einen Großschaden als einen Schaden mit einer Nettobelastung ab 10 Millionen Euro.

Die Unsicherheit sei nach wie vor groß, so der CFO. Aber selbst wenn sich noch höhere Schäden ergeben sollten, sei davon auszugehen, dass das in den Schadensreserven der Hannover Rück abgebildet ist.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)