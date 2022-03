COMPANY TALK/Maria-Elisabeth Schaeffler scheidet aus Conti-AR aus

Die Großaktionärin des Autozulieferers Continental, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, scheidet aus dem Aufsichtsrat des Konzerns aus Hannover aus. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung Ende April hervorgeht, hat Schaeffler-Thumann die Amtsniederlegung zum Ablauf des Aktionärstreffens vergangene Woche erklärt. In den Aufsichtsrat von Conti soll Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Cargo AG, gewählt werden. Die Hauptversammlung findet am 29. April statt. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und ihr Sohn Georg F. W. Schaeffler halten über eine Famlienholding rund 46 Prozent an Continental.

