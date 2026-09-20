Comperiapl hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Comperiapl veröffentlichte am 17.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 PLN, nach 0,250 PLN im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 17,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comperia.pl
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comperia.pl
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen