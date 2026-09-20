Comperiapl hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

20.09.26 06:35 Uhr

Comperiapl veröffentlichte am 17.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 PLN, nach 0,250 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 17,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net