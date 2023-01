Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions springt am Mittag an

Um 12:22 Uhr sprang die Compleo Charging Solutions-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 41,5 Prozent auf 8,08 EUR zu. Die Compleo Charging Solutions-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,00 EUR. Bisher wurden heute 146.095 Compleo Charging Solutions-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 41,20 EUR. 80,39 Prozent Plus fehlen der Compleo Charging Solutions-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Compleo Charging Solutions-Aktie 873,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 04.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 22.03.2024 dürfte Compleo Charging Solutions die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

