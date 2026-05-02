Comprehensive Healthcare Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Comprehensive Healthcare Systems hat am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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