Comprehensive Healthcare Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Comprehensive Healthcare Systems hat am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net