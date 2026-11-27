Comprehensive Healthcare Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Comprehensive Healthcare Systems hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Comprehensive Healthcare Systems im vergangenen Quartal 2,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comprehensive Healthcare Systems 1,6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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