Compugroup-Hauptversammlung beschließt Rechtsformwechsel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compugroup Medical SE darf die Rechtsform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ändern. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Hauptversammlung den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet, der einen Wechsel in eine "Compugroup Medical SE & Co KGaA" mit der Compugroup Medical Management SE als persönlich haftender Gesellschafterin vorsieht. Beherrschender Gesellschafter der Komplementärin ist Unternehmensgründer und Vorstandschef Frank Gotthardt. Der Formwechsel wird mit der Eintragung im Handelsregister wirksam.