CompuGroup Medical SE Aktie News: CompuGroup Medical SE zieht am Donnerstagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CompuGroup Medical SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CompuGroup Medical SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 33,20 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die CompuGroup Medical SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 33,20 EUR. Kurzfristig markierte die CompuGroup Medical SE-Aktie bei 33,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.725 CompuGroup Medical SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 52,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CompuGroup Medical SE-Aktie derzeit noch 56,78 Prozent Luft nach oben. Bei 32,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CompuGroup Medical SE-Aktie mit einem Verlust von 2,65 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CompuGroup Medical SE am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CompuGroup Medical SE 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent auf 285,72 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,40 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 10.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie in den CompuGroup Medical SE-Büchern.

