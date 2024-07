Computer-Probleme: Auch Flughäfen in Asien betroffen

BANGKOK (dpa-AFX) - Auch in Asien sind wichtige Flughäfen von den weltweiten Computer-Problemen betroffen. Unter anderem komme es am Changi Airport in Singapur wegen der Ausfälle zu Verspätungen, berichtete der Sender Channel News Asia. Vor den Abfertigungsschaltern mehrerer Airlines bildeten sich lange Schlangen, weil nur noch manuelle Check-In's möglich waren. Auch Passagiere in der thailändischen Hauptstadt Bangkok waren betroffen./cfn/DP/nas