Computer Services hält Dividende stabil

Der amerikanische Konzern Computer Services Inc. (ISIN: US20539A1051, NYSE: CSVI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus.

Die Zahlung erfolgt am 26. Dezember 2018 (Record date: 3. Dezember 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 49,75 US-Dollar (Stand: 8. Oktober 2018) 2,89 Prozent.

Der Dienstleister für den Bankensektor ist 1965 gegründet worden. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 67,06 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 61,20 Mio. US-Dollar), wie am 4. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 13 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 7,61 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,99 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 693,6 Mio. US-Dollar (Stand: 8. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de