Comstock informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Comstock hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Comstock -0,270 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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