DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.227 -0,2%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Comstock informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comstock Inc Registered Shs
3.31 EUR -0.10 EUR -2.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Comstock hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Comstock -0,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Comstock Aktie News

Werbung

Comstock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Comstock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.