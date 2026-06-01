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Conart Engineers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

02.06.26 06:35 Uhr

Conart Engineers hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,99 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,64 Prozent auf 156,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Conart Engineers 218,8 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,93 INR. Im Vorjahr hatte Conart Engineers 4,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 622,30 Millionen INR – ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Conart Engineers 565,30 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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