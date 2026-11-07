Concentra Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

07.11.26 06:35 Uhr

Concentra Group hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 622,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 572,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net