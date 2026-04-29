Concepcion Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Concepcion Industrial hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,10 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Concepcion Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 PHP in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,15 Milliarden PHP, gegenüber 5,22 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net