Concepcion Industrial legte Quartalsergebnis vor
Concepcion Industrial hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 PHP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,88 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,37 Milliarden PHP ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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