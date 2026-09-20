Concierge Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

20.09.26 06:35 Uhr

Concierge Technologies hat sich am 18.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Concierge Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 USD. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,05 Prozent auf 25,31 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 30,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net