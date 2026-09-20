DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.031 -1,1%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Concierge Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Concierge Technologies Inc Registered Shs
0.75 EUR 0.01 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Concierge Technologies hat sich am 18.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Concierge Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 USD. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,05 Prozent auf 25,31 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 30,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Concierge Technologies Aktie News

Werbung

Concierge Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Concierge Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.