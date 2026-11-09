Concierge Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Concierge Technologies hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 9,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Concierge Technologies 7,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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