Concierge Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Werte in diesem Artikel

Concierge Technologies hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Concierge Technologies 7,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net