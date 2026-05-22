Concord Enviro Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Concord Enviro Systems hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,84 INR, nach 22,11 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,46 Prozent auf 2,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,55 INR, nach 27,29 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 5,58 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net