Concordis Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Concordis Group hat sich am 25.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1193,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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