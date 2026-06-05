DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 -0,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin51.883 -1,9%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft? Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?
Milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt: Darum befindet sich die Meta-Aktie im freien Fall Milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt: Darum befindet sich die Meta-Aktie im freien Fall
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Concrete Pumping stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Concrete Pumping Holdings Inc Registered Shs
10,43 USD 2,45 USD 30,70%
Charts|News|Analysen

Concrete Pumping hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Concrete Pumping Holdings Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu Concrete Pumping Holdings Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
02.01.2019Concrete Pumping BuyB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Concrete Pumping BuyB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Concrete Pumping Holdings Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen