Concrete Pumping stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Concrete Pumping hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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