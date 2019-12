Condor Hospitality schüttet Quartaldividende aus

Aktien in diesem Artikel

Die amerikanische Condor Hospitality Trust Inc. (ISIN: US20676Y4035, NASDAQ: CDOR) kündigte am Donnerstag eine Quartaldividende in Höhe von 0,195 US-Dollar je Aktie an. Zahltag ist der 31. Dezember 2019 (Record date: 30. Dezember 2019).

Condor Hospitality zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,78 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 11,18 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2019) 6,98 Prozent. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass die Fusion mit NexPoint Hospitality Trust (NHT) am 31. Januar 2020 vollzogen wird.

Der Konzern firmiert als REIT und investiert vornehmlich in Hotels. Derzeit besitzt das Unternehmen Anteile an 15 Hotels in 8 Bundesstaaten der USA. Der Firmensitz befindet sich in Bethesda, Maryland. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 14,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 15,5 Mio. US-Dollar), wie am 14. November berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 62,41 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 133,3 Mio. US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2019).

