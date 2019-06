Condor Hospitality Trust kündigt Dividende an

Aktien in diesem Artikel

Die amerikanische Condor Hospitality Trust Inc. (ISIN: US20676Y4035, NASDAQ: CDOR) kündigt eine Quartaldividende in Höhe von 0,195 US-Dollar je Aktie an. Zahltag ist der 1. Juli 2019 (Record date: 24. Juni 2019).

Condor Hospitality zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,78 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 9,69 US-Dollar (Stand: 10. Juni 2019) 8,05 Prozent.

Der Konzern firmiert als REIT und investiert vornehmlich in Hotels. Derzeit besitzt das Unternehmen Anteile an 15 Hotels in 8 Bundesstaaten der USA. Der Firmensitz befindet sich in Bethesda, Maryland. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 15,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,7 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 40,49 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 115,5 Mio. US-Dollar (Stand: 10. Juni 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de