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Confidence Finance Trading präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Confidence Finance & Trading Ltd Registered Shs
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Confidence Finance Trading hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Confidence Finance Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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