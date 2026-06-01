Confidence Finance Trading präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

11.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Confidence Finance Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Confidence Finance Trading hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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