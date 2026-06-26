Connaught Ventures präsentierte Quartalsergebnisse
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Connaught Ventures hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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