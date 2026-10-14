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Connect: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Connect Holdings Corp.
111.00 JPY -1.00 JPY -0.89 %
Charts | News | Analysen

Connect stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Connect -4,870 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 364,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Connect 38,9 Millionen JPY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 14,850 JPY gegenüber -17,210 JPY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 606,55 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 885,55 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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