ConocoPhillips Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

ConocoPhillips Registered äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 200,38 ARS. Im letzten Jahr hatte ConocoPhillips Registered einen Gewinn von 73,33 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.276,69 Milliarden ARS – ein Plus von 47,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ConocoPhillips Registered 19.886,65 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net