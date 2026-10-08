Constellation Brands A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

08.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert.

Constellation Brands A präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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