Constellation Brands Canada stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Constellation Brands Canada veröffentlichte am 06.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 CAD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Constellation Brands Canada 3,69 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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