Constellation Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Constellation Energy präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,18 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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