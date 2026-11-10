Constellation Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,18 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 USD je Aktie generiert.

Constellation Energy präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Constellation Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Constellation Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung