Constellation Software: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

09.11.26 06:35 Uhr

Constellation Software hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,50 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net