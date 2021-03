Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal teilweise frei

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise befreit worden. Der Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping twitterte, dass das Schiff am frühen Montag (Ortszeit) erfolgreich wieder flott gemacht worden sei. "Sie wird im Moment gesichert. Weitere Informationen über die nächsten Schritte werden folgen, sobald sie bekannt sind."

Das Wall Street Journal berichtete zuvor unter Berufung auf den Vorsitzenden der Organisation, die die Wasserstraße betreibt, am späten Sonntag, dass das Schiff befreit worden sei und dass der nächste Schritt darin bestehe, seinen Kurs zu begradigen. "Wir sind noch nicht fertig, aber es hat sich bewegt", sagte der Chef der Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabie. Es gab keine Details darüber, wann das Schiff wieder auf seinen Kurs gesetzt werden könnte, um die wichtige Schifffahrtsstraße zu öffnen.

Das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff war am Dienstag in einem Sandsturm vom Kurs abgekommen und in Ufernähe des Suezkanals auf Grund gelaufen. Es blockiert seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer, sämtliche Schiffe darin können nicht weiterfahren.

