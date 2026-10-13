Containerschiffe können in der Elbe größere Tiefen nutzen
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Containerschiffe können künftig in der Elbe größere Wassertiefen als zuvor nutzen. Das macht Fahrten für Reedereien attraktiver, weil sie Schiffe schwerer beladen können. Die neuen Regeln gelten laut Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) vom 17. November an. Containerschiffe können dann unabhängig von der Tide mit einem Tiefgang von bis zu 13,8 Metern zwischen Cuxhaven und Hamburg verkehren.
Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) teilte mit, die Nachricht sei gut für Hamburg. "Die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens für große Containerschiffe wird damit verbessert."
Elbvertiefung liegt Jahre zurück
Die Fahrrinne der Unter- und Außenelbe, das ist der Abschnitt von der Nordseemündung bis Hamburg, war von Juli 2019 bis März 2021 ausgebaggert worden. Umweltschützer kritisierten den Ausbau der Wasserstraße.
Zwar hieß es schon Anfang 2022 von den Behörden, dass die Elbvertiefung abgeschlossen sei. Die GDWS schränkte aber im Sommer 2023 die Freigabe ein. Gründe waren Munitionsfunde und Sedimente in der Fahrrinne.
Nach Einschätzung der Hamburger Wirtschaftsbehörde ist die Elbvertiefung bislang nicht vollendet, weil die versprochene Tiefe für von der Tide abhängige Großschiffe nicht erreicht wird. Es fehlen demnach 20 Zentimeter./lkm/DP/men
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen