DAX24.922 +0,3%Est505.992 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold5.000 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag mit kleinem Plus - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag mit kleinem Plus - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Containerterminal in Ägypten mit Beteiligung von Hapag-Lloyd startet

13.02.26 14:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
116,60 EUR -4,30 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DAMIETTA (dpa-AFX) - Die Containerreederei Hapag-Lloyd und die Hafenlogistiker Eurogate und Contship nehmen am Samstag ein neues Containerterminal in Ägypten offiziell in Betrieb. Das teilte Hapag-Lloyd aus Hamburg mit. Das Containerschiff "Essen Express" soll das Terminal an dem Tag anlaufen.

Wer­bung

Das Terminal liegt in der Hafenstadt Damietta, die sich rund 60 Kilometer westlich vom nördlichen Ausgang des Suezkanals befindet. "Der neue Hub stärkt unsere Position im östlichen Mittelmeerraum", sagte laut Mitteilung Juan Pablo Richards, der bei Hapag-Lloyd für die Region Südeuropa zuständig ist.

Nach der gesamten Fertigstellung des Terminals soll es im Jahr bis zu 3,3 Millionen Standardcontainer umschlagen können. Zum Vergleich: Die vier Containerterminals des Hamburger Hafens verfügen laut Marketinggesellschaft über eine jährliche Kapazität von rund zwölf Millionen Standardcontainern.

Die Betreibergesellschaft des Terminals Damietta gehört den Angaben nach zu 39 Prozent einer Gesellschaft von Hapag-Lloyd, zu nahezu 30 Prozent Eurogate aus Bremen und Contship aus Italien. Es gibt weitere kleinere Gesellschafter. Contship gehört zur Holding Eurokai, die auch hälftig Eurogate besitzt./lkm/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
19.12.2025Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hapag-Lloyd AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen