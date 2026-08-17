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Containerterminals

HHLA-Aktie stabil: Warnstreik legt Hamburger Hafen für 24 Stunden lahm

HHLA-Aktie stabil: Warnstreik legt Hamburger Hafen für 24 Stunden lahm

Im Hamburger Hafen hat in der Nacht ein 24-stündiger Warnstreik begonnen.

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Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
21.50 EUR -0.20 EUR -0.92 %
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Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Verdi hatte das jüngste Angebot des Arbeitgeberverbands ZDS zurückgewiesen. Nach Ankündigung der Gewerkschaft betrifft der Warnstreik in Hamburg die vier großen Containerterminals des Hafens. Am Dienstag hat Verdi um 9.00 Uhr eine Demonstration am Containerterminal Burchardkai geplant. Verdi hat außerdem zu Warnstreiks in fünf weiteren Seehäfen aufgerufen.

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Die HHLA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 21,70 Euro.

/lkm/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA

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20.09.23 HHLA Sell Warburg Research
17.05.23 HHLA Sell Warburg Research
23.03.23 HHLA Sell Warburg Research
17.02.23 HHLA Hold Warburg Research
17.05.22 HHLA Hold Warburg Research

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