Contemporary Amperex Technology Reg S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Contemporary Amperex Technology Reg S lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Contemporary Amperex Technology Reg S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,47 HKD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 192,19 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 113,84 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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