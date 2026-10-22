Contemporary Amperex Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Contemporary Amperex Technology gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Contemporary Amperex Technology 0,140 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 14,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net