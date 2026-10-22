Contemporary Amperex Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Contemporary Amperex Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,38 Milliarden SGD im Vergleich zu 18,69 Milliarden SGD im Vorjahresquartal.

Das EPS lag bei 0,03 SGD. Im letzten Jahr hatte Contemporary Amperex Technology einen Gewinn von 0,020 SGD je Aktie eingefahren.

Contemporary Amperex Technology hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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