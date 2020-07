Conti-CEO: Autobranche erst nach 2025 wieder auf 2017er Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental rechnet in den kommenden Jahren nicht mit einem sprunghaften Erholung in der Autobranche. Die Zahl der weltweit hergestellten Autos werde nur langsam zunehmen, sagte CEO Elmar Degenhart laut der vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am Dienstag nächster Woche. "Wir erreichen frühestens nach 2025 wieder das Niveau von 2017", sagte Degenhart.

Für das abgelaufene zweite Quartal, in dem viele Bänder in der Autobranche zur Eindämmung des Coronavirus still standen, malte der Manager ein düsteres Bild. "Es wird das historisch schwächste der Autoindustrie seit 1945 sein", sagte Degenhart.

Das dritte Quartal dürfte ebenfalls sehr schwierig werden. "Zwar sehen wir steigende Bauzahlen für Autos. Das deutet auf einen höheren Umsatz als im zweiten Quartal hin. Aber er wird deutlich unter dem im dritten Quartal 2019 liegen", führte der Manager aus. Für konkrete Prognosen zum Gesamtjahr 2020 sei es aber noch zu früh.

July 08, 2020 10:35 ET (14:35 GMT)

