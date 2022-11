Conti erhält Großauftrag für halbtrockenes Bremssystem über 2 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Continental hat im dritten Quartal den ersten Großauftrag für sein halbtrockenes Bremssystem - auch Future Brake System (FBS) genannt - erhalten. Der Auftrag für die Serienproduktion des FBS hat einen Wert von rund 1,5 Milliarden Euro und der gesamte Auftragsumfang liegt bei über 2 Milliarden Euro, wie die Continental AG mitteilte. Der Start der Serienproduktion bei einem nordamerikanischen Automobilhersteller sei für das Jahr 2025 geplant. Den Namen des neuen Kunden gab Conti nicht bekannt.

Das FBS von Continental verwendet an der Hinterachse elektromechanische Bremsen, die "trocken", also ohne Bremsflüssigkeit, betrieben werden. An der Vorderachse werden die Radbremsen weiterhin hydraulisch betätigt. Continental werde bei ihrem Kunden einen Technologiewechsel von einem nassen zu einem halbtrockenen Bremssystem einleiten, welches mehrere neue Komponenten umfasst.

