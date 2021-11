Conti-Finanzvorstand Schäfer per sofort abberufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die andauernden Ermittlungen zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren fordern im Vorstand des Autozulieferers Continental eine prominente Abberufung. Der Beendigung der Vorstandsbestellung von Wolfgang Schäfer wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit sofortortiger Wirkung zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilte. Schäfer war bisher für Group Finance and Controlling, Group Information Technology sowie Group Compliance, Law and Intellectual Property zuständig.

CEO Nikolai Setzer werde die Ressorts von Schäfer innerhalb des Vorstands übernehmen. Bis zur Regelung der Nachfolge werde Katja Dürrfeld, derzeit Leiterin Finanzen, Controlling und Information Technology des Geschäftsfelds ContiTech, kommissarisch die Leitung der Bereiche Group Finance and Controlling sowie Group Information Technology übernehmen, so der DAX-Konzern weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2021 12:13 ET (17:13 GMT)