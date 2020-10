Conti wegen Abschreibungen und Sanierungkosten mit Quartalsverlust

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental wird wegen Wertminderungen und Restrukturierungsaufwendungen im dritten Quartal operativ und unter dem Strich einen Verlust verzeichnen. Vor allem wegen der eher trüben Aussichten für den Automarkt bis 2025 seien im Bereich Vehicle Networking and Information nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 649 Millionen Euro angefallen, kündigte der DAX-Konzern an. Der wesentliche Teil gehe auf Akquisitionen vor dem Jahr 2008 zurück. Conti rechnet in den kommenden Jahren bei der weltweiten Autoproduktion nur mit kleineren Steigerungen, wenn überhaupt.

Zudem haben sich laut Conti im Quartal Restrukturierungsaufwendungen und Wertminderungen auf Sachanlagen in Höhe von 687 Millionen Euro ergeben. Diese fielen wegen des Ende September angekündigten erweiterten Strukturprogramms an. Für das vierte Quartal seien weitere Aufwendungen für Restrukturierungen und Wertminderungen hieraus zu erwarten.

Bereinigt um die Wertminderungen und Restrukturierungskosten schnitt Conti im dritten Quartal operativ aber besser ab als Analysten erwartet haben.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 12:44 ET (16:44 GMT)

