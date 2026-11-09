Contil India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Contil India hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Contil India 0,350 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,51 Prozent auf 83,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,8 Millionen INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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