Contil India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,51 Prozent auf 83,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,8 Millionen INR gelegen.

Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Contil India 0,350 INR je Aktie verdient.

Contil India hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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