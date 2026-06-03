Analyse im Blick

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück.

Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Continental-Aktie musste um 15:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 69,82 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 107.565 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Continental-Aktie um 7,2 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.