Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform
Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat sich intensiv mit dem Continental-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob noch die potenziellen Auswirkungen der Nahost-Krise hervor, die im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich gesehen würden.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:57 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 66,70 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 179.568 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Continental-Aktie um 2,5 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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