DAX24.944 +2,2%Est505.997 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,42 +0,2%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.449 +0,6%Euro1,1772 +0,7%Öl103,2 -6,5%Gold4.704 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie dreht ins Plus: Unternehmen steigert operativen Gewinn und bestätigt Ausblick Redcare Pharmacy-Aktie dreht ins Plus: Unternehmen steigert operativen Gewinn und bestätigt Ausblick
AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter der Lupe

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

06.05.26 11:13 Uhr
Die Wahrheit über Continental: Bernstein Research bewertet die Aktie mit Market-Perform | finanzen.net

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat sich intensiv mit dem Continental-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,18 EUR 4,34 EUR 7,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob noch die potenziellen Auswirkungen der Nahost-Krise hervor, die im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich gesehen würden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:57 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 66,70 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 179.568 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Continental-Aktie um 2,5 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11:11Continental Market-PerformBernstein Research
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026Continental Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Continental OverweightBarclays Capital
09.04.2026Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Continental OverweightBarclays Capital
09.04.2026Continental BuyUBS AG
07.04.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:11Continental Market-PerformBernstein Research
27.04.2026Continental Market-PerformBernstein Research
07.04.2026Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Continental Market-PerformBernstein Research
02.04.2026Continental Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen