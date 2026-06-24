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Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

25.06.26 15:34 Uhr
Wichtige News für Continental-Aktionäre: Bernstein Research hat sich positioniert | finanzen.net

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine ausführliche Untersuchung des Continental-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
74,14 EUR 0,84 EUR 1,15%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Harry Martin beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickele. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die in Zeiten geopolitisch erhöhter Risikenvon steigender Bedeutung seien. China dominiere weiter bei kritischen Rohstoffen und habe die Kontrolle über die Batterie-Wertschöpfungskette.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:17 Uhr 0,5 Prozent auf 73,96 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 84.526 Continental-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 13,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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