Aktieneinstufung

Das Continental-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 10:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 66,22 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 13,26 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 170.534 Continental-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BST



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