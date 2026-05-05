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Aktieneinstufung

Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

06.05.26 11:07 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt JP Morgan Chase & Co. über die Continental-Aktie | finanzen.net

Das Continental-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,18 EUR 4,34 EUR 7,02%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 10:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 66,22 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 13,26 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 170.534 Continental-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

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