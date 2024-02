Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 75,78 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 75,78 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 103.764 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 4,57 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Abschläge von 23,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,13 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 10.240,10 EUR, gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,50 Prozent präsentiert.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Continental.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

